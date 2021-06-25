中央流行疫情指揮中心今（25日）表示，秘魯返台祖孫基因定序檢出Delta變異株，為了因應Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，因此自6/27日零時起（抵台時間），從巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等七國入境旅客將全面隔離、且14天隔離期滿後將普篩。

世衛組織（WHO）公布目前全球已有逾85個國家出現「Delta變異株」的病例，歐洲疾控中心評估其傳播力較英國變異株高40-60%。國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列及英國等，近期病例數回升，且發現Delta變異株病例佔比達七成以上。

指揮中心表示，而國內亦出現自秘魯返台的境外移入個案檢出Delta變異株，其鄰近的孟加拉、印尼等國該變異株佔比近期亦呈增加趨勢。

指揮中心指出，因應Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自6月27日零時起（抵台時間），全面提升入境人員檢疫措施如下：

一、「重點高風險國家」入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機）的檢疫措施：自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前「重點高風險國家」為巴西（巴西變異株）、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

二、前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

三、國籍航空公司機組員，自「重點高風險國家」航線航班返臺後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。

因應變種病毒，加強邊境檢疫。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，屏東的計程車司機是本土群聚，與個案相關的有2家人，其中一家人是他曾經載過的乘客，另一個則是計程車司機本身的家人，以及他的1位友人，共7例本土個案之間互相有些關聯性。

羅一鈞指出，這起群聚事件的病毒序列目前正在檢驗中，目前還不知道是否為變種病毒株。不過，這七例本土個案中，剛好有1位是秘魯返台祖孫的鄰居，因此指揮中心目前暫時無法排除，這起群聚事件是否會驗出Delta變異株。

羅一鈞說，等整起群聚的病毒序列結果出爐之後，會再跟大家報告。目前指揮中心針對整起事件有三大作為，境外移入要阻絕、社區要圍堵、已住院的個案將加強感控，無論是境外、本土的高齡確診個案，也都有提供單株抗體或瑞德西韋治療，減少出現重症的情形。

發言人莊人祥補充說明，秘魯入境、感染Delta的祖孫確診後，鄰居也接續確診，進而引發友人、計程車司機的本土群聚。目前並不曉得鄰居是否是被感染Delta的祖孫傳染，也可能是社區中的其他感染源，因此需要進來病毒序列分析。這波本土群聚的初步序列分析結果，預計明日將出爐。