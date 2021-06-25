台中市一名吳姓女子在其個人公開臉書，及臉書社團「石岡區生活大小事」PO文，文中稱「今天有聽朋友說看新聞報導某禮儀社有人確診(台中)……」等語，警方調查為不實謠言影響防疫及民心，迅速將犯嫌查緝到案依法送辦，澄清遏止不實謠言。

警方加強查緝假訊息，台中市政府警察局第六分局獲報，有民眾在臉書散布疫情不實訊息，開設禮儀公司的葉姓女子，向警第六分局永福派出所報案，表示56歲吳姓女子竟在其個人公開臉書，及臉書社團「石岡區生活大小事」PO文，文中稱「今天有聽朋友說看新聞報導某禮儀社有人確診(台中)……」等語，已危害其公司名譽，提出告訴。

經警第六分局組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經向衛生局疾病管制科查證，截至6日止並無確診病患任職於某禮儀社，該訊息並非事實。

員警循線將吳女查緝到案，依《誹謗罪》及違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第六分局分局長吳耀南強調，民眾接獲「來源不明」或「未經證實」疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法。