中信房屋近期調查民眾對房價及後勢的展望，結果顯示多數民眾認為第三季房價將維持持平，但預期房價會跌的比例卻比第二季小幅增加11%。此外超過半數的受訪者認為，疫情要得到舒緩，今年底前恐怕無望。

中信房屋6月針對有購屋意願的民眾進行網路調查。在問及目前(第二季)房價感受度時，有61%受訪者認為第二季與第一季相差不大、房價接近持平，感受房價漲與跌的比重分別為23%及16%。但當問及整體景氣感受度，有73%受訪者覺得第二季景氣比第一季還差，僅有9%表示景氣比上季好。

中信房屋研展室副理張漢超表示，民眾對於景氣變化相當有感，主要是因疫情、商業活動大幅降低的影響，感受國內消費市場越來越冷清，致使大環境景氣變得較差。

有別於對景氣感受，房價又是另一種看法。多數民眾認為房價將是持平的格局，顯示民眾普遍都認同房價實際上欲跌不易。不過進一步觀察看多房價與看空的比例變化，卻可發現第三季看空者(27%)有多於第二季(16%)的現象，房價看漲的比例也呈現下降。張漢超認為，這表示部分民眾對房價下跌抱有預期心態，認為當景氣不佳時，房價可能會出現鬆動。不過其實房價要出現下修，張漢超認為至少得滿足資金面緊縮、供給面短中期大幅增加、交易面大幅減少等三方面條件，現況尚不足以滿足這些條件。

張漢超分析目前國內情勢，認為目前資金並無緊縮的條件，因為一旦緊縮資金，將會對各個受疫情衝擊的產業造成二次傷害，再加上央行未來一季也不會有調整利率水準的動作，因此預估年底前仍將是資金充沛、低利率的環境。

至於供給面可以由建築貸款融資餘額來觀察。張漢超表示，由央行的數據來看，目前建築融資餘額成長尚屬穩定，對比去年甚至有放緩的現象，因此供給面並無短期大幅放量的問題，但反觀交易面，確實有出現交易量滑落的現象，6月份建物買賣移轉棟數應會反應5月份整體房市交易清淡的市況，會持續多久，端看疫情解封的時程而定。