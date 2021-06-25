新冠肺炎疫情嚴峻，全台持續三級警戒，有鑑於防疫工作人員守護市民健康的辛勞，台南市議員方一峰媒合將軍區加千實業公司，提供奈米銀抗菌防護口罩一批贈七股區公所，讓區公所、衛生所同仁及里鄰長能在更安全保護之下，做好各項防疫任務。

方一峰表示，第一線防疫人員很辛苦，感謝大家堅守岡位為防疫努力，25日上午方一峰與其夫人李麗琴及服務團隊代表加千實業將1200片口罩送至七股區公所，據了解，這批奈米銀抗菌防護口罩一片市價就要200元左右。

七股區長顏文穗表示，疫情期間，區公所即動員人力進行居家檢疫及關懷工作，深入大街小巷、寺廟、商家進行防疫宣導、勸導及環境消毒，因應疫情生產的這批銀離子口罩，具抗菌及除臭功能亦可水洗重複使用，再戴上醫療口罩，雙重保護，讓第一線同仁有更完善的防疫設備，安心執行防疫工作。

顏文穗與方一峰也共同呼籲民眾，面對疫情仍不可掉以輕心，多注意個人衛生、戴口罩、保持社交距離，公私協力一起團結抗疫。