劉冠廷本周劇中以金髮、花襯衫造型現身。（ CATCHPLAY提供）

張榕容飾演刑警。（ CATCHPLAY提供）

戲劇受好評。（ CATCHPLAY提供）

今年最具話題的犯罪懸疑劇《第三佈局 塵沙惑》，自開播後話題不斷引網友熱議，為CATCHPLAY＋影音平台締造30％會員成長，張榕容、莊凱勛和劉冠廷的暗黑痛苦過往都將在本周日播出的最新集數中全數爆發。

這齣集結三金演員的年度劇集，持續熱播引爆話題，今日釋出的《第三佈局 塵沙惑》最新預告中，再度發生年輕女性謀殺案，員警現場調查說，「又是一個小女生，被剁成兩半」。連環兇殘命案引發莊凱勛衝警局，摔椅怒吼，「一樣的手法，兇手到底是不是同一個人？」張榕容與劉冠廷也都因此和上級長官爆發衝突。

在劇中為辦案拚盡全力的張榕容，更是被分局長一句「不要因為你爸爸是殺人犯」深深重擊，她心中隱藏多年的秘密因此揭開！飾演為民喉舌議員的莊凱勛也表示，這次他演出清新的政客，「親民、沒有排場、不綁樁腳、為民喉舌」。

本周劉冠廷將不再陽光，他的暗黑過往及金髮、花襯衫造型現身！今日釋出的最新預告中，一頭金髮「飄撇」的劉冠廷，讓網友熱烈議論，期待又將看到他如《陽光普照》中菜頭一角變色龍般的演技。

飾演從事特種行業的魏蔓也正式登場，兩人激烈爭執，魏蔓痛苦哭喊「我一輩子就這樣子，我就是一個賤貨」，讓劉冠廷彷彿陷入情感和人生的黑洞，演出的劉冠廷因此直呼，「每天上戲前都有烏雲籠罩的感覺」。本周日晚上9點CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO，同步揭露真相。

本周日（27日）新集數播畢後，劉冠廷、魏蔓與黃薇渟將於晚間10：45現身CATCHPLAY＋官方IG線上直播，為觀眾解析劇情與拍攝花絮。