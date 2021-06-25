新冠肺炎本土疫情尚未緩解，就在台灣急需疫苗之際，美日等國捐贈大批疫苗解燃眉之急，但國民黨智庫副董連勝文感嘆，到底還要有多少人不幸病逝，民進黨才會良心發現，不再去阻礙工商或宗教團體自救性的採購疫苗？到底還要有多少民眾陷入了零收入的困境，民進黨才願意高抬貴手，讓更多國際認證的疫苗進入台灣，解救眾生？

連勝文今（25日）在臉書發文表示，大家都了解民進黨因作賊心虛，絶不願公開「3+11」相關的會議資料，因為這破口正是這波慘烈疫情的源頭，但否決國民黨立院黨團提議、買足三千萬支國際認證疫苗，卻令人倍感憤怒，沒有足夠的疫苗，就不可能完全解封！也會讓所有民眾的生命財產，承受更大的風險與損失！

台灣到底需要多少疫苗？連勝文稱，這不是太難的數學！若以一人打兩劑計算，等打到他第十類，就需要近三千萬劑，但台灣短期內要從哪生三千萬劑歐美疫苗？因此64歲以下的人，可能都要被迫去施打沒有國際認證的國產疫苗，要不然就沒有疫苗可打，毫無選擇的自由！

連勝文指出，排在自己後面的，18歲到40幾歲的幾百萬人，因疫苗嚴重缺乏，更可能到年底都沒有疫苗可打，甚至連國產疫苗都沒有！偏偏18到64歲的這群人，正是社會的中堅分子、活動力強，身上肩負著養家的重任，壓力也最大！且在民調中，30到40歲間有許多民進黨支持者，但除非符合特定身分，大多數人一樣無疫苗可打！所以民進黨要的不只是這群人的票，現在還要他們的命；以台灣2300萬人口為準，若要7成的人打完兩劑，才能達到群體免疫，則至少需要3220萬劑。

現今變種病毒來勢洶洶，連勝文直言，根據專家估算，要能夠有效地抵抗DELTA病毒，台灣至少需要有8成3的人口打完兩劑，才能群體免疫，也就是至少需要3800萬劑疫苗，這還不算在台灣的外籍移工及外國人，所以買3000萬劑都還不夠。民進黨卻直接將相關提案封殺，也讓更多人看清，民進黨真正在乎的是自己的權力及利益，不是你我的性命！

連勝文表示，他在今年5月20號就已經呼籲政府「超前部署」二代疫苗的國際採購，至今也沒看到政府任何實際行動、只有拼命在護航某國產疫苗廠！在新冠流感化的趨勢下，若國產疫苗必需完成嚴謹的科學程序，未來民眾才會真正願意施打，再配合足夠的外購疫苗，這才是扺抗疫情最有效的疫苗政策！

針對台灣很多人跑去美國打疫苗，連勝文認為，過去一直覺得出國打疫苗風險很高，因為不只在飛機上可能被感染，且當地雖已解封，卻還是有眾多確診者，然民進黨現在不讓工商團體自購BNT疫苗，慈濟想捐疫苗，又碰到軟釘子，這使得出國打疫苗，幾乎已變成唯一的自救方式，要不然在台灣你就只能選擇不打疫苗，或是打國產疫苗，甚或連國產疫苗都沒有，只能拿命來搏的慘況。