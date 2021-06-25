彰化縣單日新增2例確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣單日新增2例確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心2５日宣布單日確診本土病例76例、境外移入0例，總計76例。彰化縣增加2例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣疫情狀況。

衛福部長陳時中表示，新增76例均為本土個案；其中34例為居家隔離或檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另，確診個案中新增5例死亡。要做好精準的疫調，進行PCR篩檢，才能阻斷傳播。

彰化縣20日起新爆出民俗宗教傳播鏈，這條傳播鏈累計彰化、南投，累計6名個案，昨天彰化嘉玲，休兵一天之後，今天再新增兩例個案，都在居家隔離的匡列範圍，彰化縣衛生局針對家屬接觸已採檢19人，其他接觸者已經採檢81人。

葉彥伯表示，疫情又起，但在居家隔離，沒有對外傳播的危險，也呼籲有呼吸道症況，或者在果菜市場工作，有相關接觸者，一旦發現身體不適，都要到縣內12家醫療院所進行PCR篩檢。