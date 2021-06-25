黃明志4年前受邀為東京奧運所寫的日式英文洗腦歌〈東京盆踊〉再度破億點閱，消息傳來振奮人心。他開心表示：「第2首突破1億觀看率的歌曲終於誕生了，真的真的很驕傲！快點解封，我要去東京！」他並且許願未來想去到非洲 LONG STAY，「非洲是我從未到過的地方，音樂元素豐富又多元，希望疫情緩解時可以順利完成心願」。

這首歌有獲得粉絲最大的迴響很意外的是因為歌曲的舞蹈，看到世界各國不同的年齡層包括從3歲的小孩子到80歲的公公婆婆，都在跳這支MV的舞蹈，在這首歌看到了歌曲的力量真的是跨國界的。黃明志回憶創作初衷：「就是希望推廣東京奧運會透過歌曲把日本和世界鏈接在一起，所以就有了這首歌曲的誕生，現在有這麼好的成績真的是始料未及。」

黃明志一直以來擅長把語言融入創作歌曲都非常的成功並受到矚目，創作歌曲囊括國語、泰語、越南語、英文、馬來語、海南島語、粵語、台語等等…問及還要挑戰哪種語言？黃明志說：「希望可以去到非洲 LONG STAY，因爲非洲是黃明志從未到過的地方，非洲的音樂元素是很豐富和多元，再來是南美洲的國家，創作黃明志認爲不只是語言，更希望把他們的國家風格和舞蹈融入創作歌曲，希望疫情緩解時可以順利完成心願。」

東京奧運即將開幕成為世界的焦點，黃明志表示雖然現在無法親臨現場觀賽，但羽球是馬來西亞的國球，希望有朝一日可以親自去到奧運觀賞羽毛球賽事並享用日式咖喱漢堡牛肉飯的美味，這次只能的透過網路緊追東京奧運羽球賽事自己每一場都不會錯過。