永慶房產集團身為房仲第一品牌，為協助全台加盟店借「疫」使力，藉機全面數位轉型，在整合多方資源後，首開業界先例，挹注7000萬元經費力挺永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店東長，也邀請他們帶領團隊共戰，把這場疫情作為轉型變革和向上成長的機會，再創高績效！

善用數位科技工具 疫情下依舊創造好業績

五月中新冠肺炎疫情在台灣再次爆發，人不想與他人接觸，各行各業深受影響，房仲業也不例外，來客量與帶看量明顯降低！當網路已經成為主要看屋介面，若還固守傳統房仲服務－強調面對面服務、守在房屋現場等模式，終將面臨被時代淘汰的危機。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，我們現階段應該思考如何「超前佈署」、積極掌握後疫情時代的商機，與時俱進才能持續茁壯。因此，孫慶餘董事長特別提撥7000萬元經費，協助加盟店全面數位轉型，善用集團的智能作業系統與平台，搭配網路行銷手法，創造穩健業績。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，永慶直營體系善用科技優勢，在疫情爆發初期快速改變成線上服務為主，即使在疫情嚴峻的雙北，永慶直營體系在6月份第三周業績和4月疫情前相比，業績已回升6成、帶看量回升5成、進案量回升8成。可見市場需求一直都存在，只需要善用數位資源，商機就可以被掌握。

(圖/永慶房產提供)

三大升級方案助數位轉型 團體共戰再創高績效

【戰勝疫情積極轉型－永慶集團贏家專案】三大升級方案中的第一個升級方案－向贏家學習，在7~9月開設績優加盟店的報導和線上課程，提供最新最完整的趨勢分析和策略建議，幫助店東長即時調整經營方向，從經營管理、服務客戶等面向切入，及集團科技和系統的實務操作，幫助第一線經紀人強化開發與銷售技巧，加盟總部為此線上課程精心篩選了50位績優店東長的成功秘訣。

第二個升級方案－協助加盟店在疫情下建構讓消費者安心的買賣屋環境。面對疫情不停歇，加盟店更需要針對疫情優化服務流程，故推動「兩罩一套」防疫服務標準作業（防護面罩、口罩、一次性手套)，提撥200萬元預算，採購防護面罩贈送全台加盟店，全力守護客戶和第一線經紀人的健康，也持續優化線上賞屋服務系統，從各方面建構安心的交易環境。

最後一個升級方案－加盟店的行銷數位轉型補助。線上賞屋已成為疫情期間的主要作業模式，為了增強加盟店的網路、數位行銷能力，可選擇使用「行銷系統現金抵用卷」或是「現金補貼」，前者可透過永慶房產集團各項行銷系統產品的折抵，如：實境找房、i智慧系統、i行動系統、商耕通、或物件行銷曝光版位等，幫助加盟店創造大量「客源」和「房源」，後者現金補貼將自7月起逐月提供。