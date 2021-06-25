Riot Games SEA、鍇睿行銷與 Garena 今日宣布，由中國信託銀行贊助的英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽將於 2021 年 7 月 9 日正式開賽。夏季賽隊伍並無異動，將由春季賽的十支隊伍繼續出戰。

由中國信託銀行贊助的2021 PCS 太平洋職業聯賽夏季賽即將登場

剛從季中邀請賽拿下四強的 PSG Talon，出色的表現證明了他們是值得關注的隊伍之一。10 支隊伍將在夏季賽中角逐 PCS 的冠軍榮耀，並爭奪代表賽區參加全球賽事的機會，最重要的是 2021 年英雄聯盟世界賽的資格。本次夏季賽的賽制維持雙循環 BO1 賽事，隊伍將在例行賽中與所有其他隊伍交手兩次。

PCS 夏季賽賽事將在我們的 YouTube 頻道上以中文、英語和泰語進行直播， Twitch 頻道也提供以上三種語言（中文、英語和泰語）轉播供觀眾選擇。另外，虎牙直播會進行簡中轉播，而 eGG 平台則是在包含馬來西亞、新加坡、泰國和菲律賓等 8 個國家，在區域電視台進行英文直播。

由中國信託銀行贊助的2021 PCS 太平洋職業聯賽夏季賽即將登場

在中華航空加入 2021 年 PCS 贊助夥伴的行列下，賽事共同主辦方 Riot Games SEA 和鍇睿行銷，攜手台港澳及東南亞英雄聯盟發行代理 Garena ，將致力於與太平洋地區的所有夥伴合作。中國信託銀行也繼續作為 PCS 2021 夏季賽的官方贊助夥伴。

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