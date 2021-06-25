疫情蔓延全台，全國提升三級警戒逾1個月，嚴重影響民生、經濟發展。財團法人「犯罪被害人保護協會」提出「疫路相伴緊急紓困措施」，將自下周一(28日)起致贈43萬元紓困物資予各地重傷被害人及其家屬共988人，並優先採購聲生、更生商品31萬多元，以協助被害人及其家庭渡過經濟難關。

犯保協會指出，對於具有馨生人(犯罪被害人)或更生人身分，且從事自營產（商）品經營，因為疫情造成營收減少、經營困難者，採購其自營產(商)品包括米、古早味狗母魚酥、樹番茄飲及茶葉共1011份，採購金額為31萬460元，透過優先採購方式，紓解馨生人或更生人商家在疫情期間營收減少的影響。

此外，犯保協會對於因全國疫情第三級警戒，家中經濟受到影響的重傷被害人家庭，在疫情期間，特別關懷瞭解其物資需求，其中多數對於米、肉鬆類等民生物資，以及尿布、口罩等衛生及防疫用品有相當需求，犯保協會以「向馨生人或更生人採購商品」及「致贈物資給馨生人」方式，再加上採購衛生及防疫用品，每戶提供約1500元的「疫路相伴」物資箱，協會所屬各分會將於6月28日起陸續將物資送達馨生人家庭288戶計988人。

犯保協會強調，協會疫情期間仍將持續推動犯罪被害保護業務，透過各項紓困措施，陪伴馨生人度過疫情關卡、紓困振興。如有相關問題，或想一同共襄盛舉採購馨生商品，都可撥打犯罪被害人保護協會全國免付費服務專線0800-005-850詢問。