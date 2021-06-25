大陸澎湃新聞網25日報導，湖南省岳陽市統計局網站24日刊發題為〈岳陽市人口總體狀況簡析〉文章，對策建議持續出台三胎獎勵扶持政策，除了「鼓勵以順產方式生育，縮短二胎和三胎的生育周期」，更建議實現三胎家庭3個孩子義務教育從幼兒園到高中教育的全覆蓋；同時，產後3年內可獲得每天不低於2個小時的育嬰假。

據指出，根據第7次大陸全國人口普查結果，岳陽市常住人口為505萬1922人，比2010年「6普」547萬6084人減少424162人，減少7.75％。

據報導，文章在對策建議部分，提出了5條關於該市人口方面的建議，其中第4條為持續出台三胎獎勵扶持政策。具體有四建議：

建議一是三胎家庭的3個孩子義務教育實現從幼兒園到高中教育的全覆蓋。

二是鼓勵以順產的方式進行生育，縮短二胎和三胎的生育周期，對於順產新生嬰兒給予孕檢、生育相關費用的補貼。

三是取消課外和網路輔導班，切實減輕家長的經濟壓力，同時也能更好的促進教育公平。

四是生育三胎的家庭，如果妻子有工作在3年內可獲得每天不低於2個小時的陪護時間照顧孩子，單位或者公司不得隨意開除或者更換其崗位，並且女性可要求隨時正常上班。