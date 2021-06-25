李姓男子近日應徵工作，被公司要求需附上新冠肺炎篩檢證明，24日前往安南區衛生所篩檢，因不符資格被告知需自費，情緒失控爆走咆哮，現場醫護報警才悻悻然離去，台南市長黃偉哲25日對醫護遭咆哮指責表達心疼遺憾，正研擬是否依照傳染病防治法開罰。

台北農產運銷公司近日爆發群聚感染事件，台南市安南區衛生所24日上午，針對與北農有接觸的30多位民眾免費採驗口腔唾液做核酸檢測，卻來了一位不速之客大鬧現場。

36歲李姓男子騎著機車到安南區衛生所，自稱自己曾到北部出差，公司要他來做快篩，但他提不出與北農有關的證明，醫護人員表示現場只有核酸檢測，沒有快篩。

李男聽聞自費檢測價格需5000元，立刻情緒失控，大肆批評政府防疫作為，並不斷上前大聲咆哮醫護，現場兩名女護理人員加上1位男工作人員被突來的失控場面嚇到，一面要求對方不要上前，一面趕快報警，李男轉身就騎車離去。

警方事後通知李男到案，調查他與北農相關人員並無牽連，剛應徵到工作，被公司通知履歷上最好附有篩檢證明，就跑到活動現場以為可以免費快篩，不料事情不如預期，失望之餘才咆哮醫護。

安南區衛生人員對無端被罵感到十分委屈，體認疫情期間大家都情緒壓抑，表達不願追究。安南區衛生所醫護人員感嘆，近日經常被民眾致電指責，有的抱怨沒疫苗打、有的抱怨施打順序不公，讓他們應付防疫之餘，還要消化民眾的副能量。

黃偉哲呼籲疫情期間，民眾要體諒醫護人員辛勞，不該大聲斥喝醫護人員，台南市衛生局將全案交給法制處研議，是否對李男開罰。