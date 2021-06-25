新北市25日新增32例確診新冠肺炎；位於泰山、北部最大家禽屠宰場「新北市家禽運銷合作社」24日晚間有1名女性移工確診新冠肺炎，與她同住同一宿舍的室友今採檢，有5名快篩陽性，目前勞工局已將100多名移工全面停業，後續應變措施為何，市長侯友宜在3點記者會說明。
昨（24）晚確診的越南女移工因身體不適去醫院，採檢快篩陽性，隨後被安置在淡水檢疫所隔離，不久PCR確診；該案勞工局已啟動母語關懷、衛生局、農業局也同步進行大規模疫調、消毒作業。而據透露，與該名女移工接觸同事，已有5名確診，勞工局證實，上午100多名移工已全面停業。
侯友宜說，今天新增32案例中，有12人正在居家隔離中，其中5人是在解隔前重新PCR，驗出陽性才找出來的個案，感染源都在掌握中，對傳播鏈不會有影響。
侯友宜說，此外北農相關感染源也新增11人，其中7人在職場感染，傳染給4名家戶親友；新北市已經匡列64名接觸者，新增55人居家隔離，24人完成快篩、都是陰性，18人完成PCR也都是陰性。
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