資深女星何璦芸（舊名何愛雲；本名何秀蘭）出道35年，累積近百部作品，還曾獲得金雞百花獎影后，當年她到馬祖勞軍的時候，以為碰到真命天子，被愛沖昏頭的她立刻閃嫁，沒想到丈夫不斷外遇，還將家中經濟丟給何璦芸一個人扛，讓她最後心死離婚。

何璦芸在節目《新聞挖挖哇》提到，前夫本來有家庭，但對她一見鍾情，在她待在馬祖勞軍的期間展開猛烈攻勢，何璦芸當時認為對方已經有家庭，不想進一步發展，沒想到當她回到台灣本島後，對方向他表示已經離婚了，何璦芸原先就有好感，便決定和他交往。

何璦芸逐漸在相處過程中，發現對方不但眼睛會勾人，口才、身材、腦袋也都很好，被迷得神魂顛倒，交往不到1年的時間，他們就決定閃婚，然而婚後她才發現，丈夫根本沒有和任感，就連家裡只剩2萬元，也要她自己看著辦，讓她絕望結束這段婚姻，離婚後又發現驚人真相，前夫早就和自己的好姊妹在一起了。

何璦芸曾經為前夫神魂顛倒。（圖/翻攝自新聞挖挖哇）

何璦芸氣得去找前夫，沒想到門一開，空氣中都是濃濃香水味，衣櫃裡還掛滿五花八門的性感睡衣，讓她十分受傷，「你為什麼要這樣對我？」加上之後她和前夫爭執，小三拼命打電話來，前夫便向對方撂狠話，「妳再打，我們就到此為止」，接著就強吻她，想和她發生關係，讓何璦芸徹底看透，「我說你這種男人，我不知道怎麼形容，就是一個爛字可得」。