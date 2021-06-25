詐欺手法層出不窮，彰化縣警察局努力從源頭杜絕詐騙集團犯罪，結合各金融機構行員關懷提問技巧，今年已成功攔阻詐騙136件，攔阻3871萬6742元。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

詐欺手法層出不窮，彰化縣警察局努力從源頭杜絕詐騙集團犯罪，結合各金融機構行員關懷提問技巧，今年已成功攔阻詐騙136件，攔阻3871萬6742元；與去年同期相比，成功攔阻詐騙增加64件，攔阻金額增加2426萬6136元，攔阻件數及金額均大幅度提升。

阿大誤信詐騙集團投資獲利之話術，將個人存摺出租予詐騙集團使用，於提領存摺內詐騙款項187萬元時，遭行員通報警方攔阻；阿二遭以假交友投資理財方式詐騙，欲匯款美金5萬元 ，約新臺幣140萬元至印尼帳戶，經行員及員警勸說，驚覺受騙，保住退休積蓄。還有阿三，於網路獲悉不實虛擬貨幣投資訊息，誤信是高報酬、保證獲利之投資管道，前往銀行貸款96萬元欲匯款至虛擬帳戶，經行員攔阻並通知警方到場說明，成功防止。

彰化縣警察局表示，今年成效，以中國信託員林分行攔阻成功件數達12件，攔阻金額469萬995元，件數最多，其次為台中商業銀行北斗分行攔阻件數7件，攔阻金額185萬8000元及中國信託彰化分行攔阻件數7件，攔阻金額38萬5960元，表現亦相當出色。

彰化縣警察局局長許錫榮感謝這些金融業界的付出，行員能在每天處理大量的民眾匯款業務時盡心力過濾疑似有民眾遭受詐騙的異狀，進而通報警方攔阻的事蹟，使無數縣民不被詐騙集團話術所詐騙，而損失累積許久之積蓄。如接獲不明電話應詳細查詢，請立即撥打165或110專線查證，對於獲利超乎常理且來源不明之投資網站、app等，切勿輕信。