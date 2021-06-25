台南一名洪姓漁民以捕撈鰻苗為生，2017年間在港邊駕駛膠筏經過2名釣客時，膠筏不慎勾到釣魚線，其中一名黃姓釣客遂向洪男丟石頭，洪男懷恨在心，上岸後持菜刀追殺黃男，致其失足墜海且見死不救，最終溺斃。二審以強制未遂罪判2年10月徒刑，檢方不服上訴，經最高法院發回更審，台南高分院更一審認定洪男的行為導致釣客死亡，且見死不救，改以殺人罪，判11年徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

判決書指出，洪姓漁民2017年1月5日間晚間駕駛膠筏，通過北門58號鯤江溝排水閘門出水口，膠筏不慎勾上在堤防邊垂釣的釣客釣魚線，其中黃姓釣客不滿遂向洪男丟擲石頭，兩人爆發激烈口角。

洪男心有不甘，便將膠筏停好後，騎機車返回釣客垂釣之處，並持平時割斷魚網的菜刀朝黃男砍殺，黃男見洪男情緒失控又不肯罷休，鋌而走險退至堤防邊的小暗溝。

然而，洪男明知黃男身處危險地段，若稍有失足將墜海，仍撿起地上玻璃空瓶朝其投擲，致洪男落水，且無視洪男的呼救，隨即騎機車離去，最終洪男因未獲救援因而溺斃，屍體於同年月9日上午在距離事發地1.5公里處被尋獲。

一審期間，台南地院依恐嚇危害安全罪及強制未遂罪，應執行徒刑4年，經上訴二審，台南高分院依強制未遂罪，判徒刑2年10月，但檢方仍不服，再上訴最高法院後，高院撤銷原判決，發回更審。

台南高分院更一審期間，黃男坦承有持刀追逐黃男，也坦承丟擲玻璃瓶致其落海後，無視呼救也未搭救，法官認定黃男的追逐行為與洪男落海有因果關係，且明知其落水後可能溺斃，仍見死不救，於8日改依殺人罪，判11年徒刑。褫奪公權5年。可上訴。