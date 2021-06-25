薩爾瓦多總統布克雷（Nayib Bukele）周四發表全國談話，宣布最近國會所通過將比特幣作為法定貨幣的法律將於9月7日生效，但也表示比特幣的使用不具強制性。

薩爾瓦多國會在本月稍早前批准布克雷的提議，使該國成為世界上第一個接納比特幣作為法定貨幣的國家。

布克雷周四發表全國談話時表示：「比特幣的使用是自由選擇的，如果他們不想要，沒有人會收到比特幣......如果有人收到比特幣付款，他們可以選擇自動兌換成美元」。

布克雷並表示，薪資和退休年金仍將繼續以美元支付，但未具體說明這是否同時包括公務員和民營企業員工的薪資。

周四早些時候，美國比特幣ATM公司Athena Bitcoin宣布將投資逾100 萬美元在薩爾瓦多安裝約1,500台加密貨幣自動提款機。根據Athena Bitcoin官網的資訊，這些提款機可用於購買比特幣或出售比特幣套現。

布克雷表示，我們通過比特幣法律的原因之一，正是為了幫助那些匯款回家的人，使用加密貨幣將免除與匯款相關的高額手續費。

薩爾瓦多相當仰賴人民從海外匯回的資金。根據世界銀行的數據，2019年向該國匯款的金額達到近60億美元，約佔其國內生產毛額（GDP）的五分之一，是全球此類占比最高的國家之一。

支持者認為薩爾瓦多此舉將帶動該新興資產的合法化，但其他國家對於比特幣的監管、稅徵與認同度是否受到影響仍有待觀察。目前尚無跡象顯示其他國家將跟進薩國的步伐，將比特幣作為法定貨幣。

根據Coindesk報價，比特幣目前上漲5%，報34526.46美元。

Autonomous Research美國支付和金融科技分析師Kenneth Suchoski表示，目前僅有不到1%的全球跨境匯款是採用加密貨幣，但未來加密貨幣可望在每年超過5000億美元的全球跨境匯款中佔有更大的比重。