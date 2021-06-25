下周國際新聞事件

06/28　周一 達拉斯聯準銀行6月製造業指數

06/29　周二 日本5月失業率

日本5月零售銷售額

歐元區6月消費者信心指數終值

德國6月通膨率

標普／Case-Shiller房價指數(4月)

美國4月房價指數

06/30　周三 API美國原油庫存報告

南韓5月工業生產指數

南韓5月零售銷售額

日本5月工業生產指數

英國Q1 GDP成長率終值

德國6月失業率

歐元區6月通膨率初值

ADP美國6月就業報告

芝加哥6月PMI

美國EIA原油庫存報告

業績報告：美光

07/01　周四 Markit澳洲6月製造業PMI終值

日銀短觀報告

南韓6月進出口貿易收支

Jibun銀行日本6月製造業PMI終值

Markit南韓6月製造業PMI

澳洲5月進出口貿易收支

Markit德國6月製造業PMI終值

Markit歐元區6月製造業PMI終值

Markit/CIPS英國6月製造業PMI終值

歐元區5月失業率

美國請領失業給付報告

Markit美國6月製造業PMI終值

ISM美國6月製造業PMI

07/02　周五 南韓6月通膨率

美國5月進出口貿易收支

美國6月非農就業報告

美國6月失業率

美國5月工廠訂單

《國際經濟》路透調查 日本景氣復甦非齊頭式
《國際經濟》韓企7月信心 官民版大不同
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