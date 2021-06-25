下周國際新聞事件
06/28 周一 達拉斯聯準銀行6月製造業指數
06/29 周二 日本5月失業率
日本5月零售銷售額
歐元區6月消費者信心指數終值
德國6月通膨率
標普／Case-Shiller房價指數(4月)
美國4月房價指數
06/30 周三 API美國原油庫存報告
南韓5月工業生產指數
南韓5月零售銷售額
日本5月工業生產指數
英國Q1 GDP成長率終值
德國6月失業率
歐元區6月通膨率初值
ADP美國6月就業報告
芝加哥6月PMI
美國EIA原油庫存報告
業績報告：美光
07/01 周四 Markit澳洲6月製造業PMI終值
日銀短觀報告
南韓6月進出口貿易收支
Jibun銀行日本6月製造業PMI終值
Markit南韓6月製造業PMI
澳洲5月進出口貿易收支
Markit德國6月製造業PMI終值
Markit歐元區6月製造業PMI終值
Markit/CIPS英國6月製造業PMI終值
歐元區5月失業率
美國請領失業給付報告
Markit美國6月製造業PMI終值
ISM美國6月製造業PMI
07/02 周五 南韓6月通膨率
美國5月進出口貿易收支
美國6月非農就業報告
美國6月失業率
美國5月工廠訂單
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