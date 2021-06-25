美德飛行防護衣，提供上半身全罩式防護，100％過濾大於1微米微粒(PM2.5=2.5微米粒子)，阻絕航程及公共場所汙染源，1280元。(台隆手創館提供)

自食品藥物管理署開放民眾自行在家快篩後，近日熱門話題莫過於何處可買到居家快篩劑，目前除部分藥商許可證之便利商店管道外，日本雜貨品牌台隆手創館也將於26日起，於復興SOGO店、京站店、美麗華店、板橋大遠百店、台中新光店、廣三SOGO店、台中大遠百店、漢神巨蛋店等八間門市，開賣全球第二大藥廠的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1800元。