台隆手創館26日起開賣羅氏快篩劑 14:452021/06/25 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，一盒5入，採鼻咽快篩方式，測試時間15分鐘，準確度(陽性致率)91.1％，1800元。(台隆手創館提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美德飛行防護衣，提供上半身全罩式防護，100％過濾大於1微米微粒(PM2.5=2.5微米粒子)，阻絕航程及公共場所汙染源，1280元。(台隆手創館提供) 自食品藥物管理署開放民眾自行在家快篩後，近日熱門話題莫過於何處可買到居家快篩劑，目前除部分藥商許可證之便利商店管道外，日本雜貨品牌台隆手創館也將於26日起，於復興SOGO店、京站店、美麗華店、板橋大遠百店、台中新光店、廣三SOGO店、台中大遠百店、漢神巨蛋店等八間門市，開賣全球第二大藥廠的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1800元。 愛買中部以北10店 周日開賣快篩試劑 快篩試劑開賣秒殺 不少業者向隅 #台隆手創館 #羅氏 #26日 #開賣 #快篩劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭縣鄰長、搬運遺體殯葬業者 下週開打疫苗 15:472021/06/25 生活 助防疫 慈濟供應逾27萬劑快篩試劑 15:522021/06/25 寶島 《百貨股》寶雅明開賣新冠快篩試劑套組 10:532021/06/25 財經 台中開轟趴 彰化買毒品 南投染疫攤商 足跡驚人 04:102021/06/25 地方新聞 愛買加入居家快篩銷售行列 周日北台灣開賣 17:522021/06/25 生活 台南1萬劑快篩試劑 供返鄉者索取 04:102021/06/25 地方新聞 《熱門族群》居家核酸快篩來了 達亞、杏一、萊鎂醫各自表現 10:532021/06/25 財經 愛金門 旅台同鄉會總會捐快篩試劑1000組 18:112021/06/25 生活 台中居家快篩陽性 通報至社區快篩站再採檢 16:542021/06/25 生活 男子入境拒快篩 澎縣府開罰提訴願 04:102021/06/25 地方新聞 新北家禽運銷合作社疑爆群聚感染 接觸者篩檢大排長龍 數人快篩陽性 15:402021/06/25 生活 生活熱門新聞 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 桃園新增10確診 6人為國軍桃園總醫院案例 - 生活 奇蹟！30天前見底 這水庫如今滿水位 放水畫面超震撼 - 生活 瘋狂吸水狠甩德基！曾文水庫最新蓄水量曝光 南部穩了 - 生活 鄭明典PO驚人水氣帶 綿延1萬多公里 網：一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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