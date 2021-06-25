台北市成德市場新冠肺炎疫苗注射站25日為北市社會局及社福機構員工施打AZ疫苗，有在造冊名單上的員工，紛紛前往注射站，挺起胸膛勇敢的接受疫苗注射，期望減少在工作場合感染新冠肺炎的機會。（鄭任南攝）

北農近期爆發群聚事件，外界擔憂傳播鍊產生。農委會主委陳吉仲今至指揮中心說明，目前所有的確診者都在周遭的零售、批發市場，目前已經要求果菜市場做好社交距離、確診攤位不得營業，另因農產品是從中南部送上來，也要求司機與隨車人員共1570人全採檢，陰性才能進入市場。

台北市成德市場新冠肺炎疫苗注射站25日為北市社會局及社福機構員工施打AZ疫苗，有在造冊名單上的員工，紛紛前往注射站施打疫苗，期望減少在工作場合感染新冠肺炎的機會。（鄭任南攝）

一位小朋友陪著媽媽到注射站外等候媽媽打完針，同時也獲得在疫情三級警戒下短暫外出放風的機會，。（鄭任南攝）

兩位小朋友陪著媽媽到注射站外等候媽媽打完針，同時也獲得在疫情三級警戒下短暫外出放風的機會。（鄭任南攝）

陳吉仲表示，雙北的果菜批發市場，台北是北農的1市、2市；新北市是指三重、板橋果菜批發市場。為何需要共同防疫，是因為承銷人會跑來跑去，不只北農，新北的果菜市場也要共同防疫。

北農爆發新冠肺炎群聚感染，第一果菜市場仍有許多批發商前往參與拍賣。（杜宜諳攝）

針對果菜市場，已經提出7點精進作為。陳吉仲表示，本周一（6/20）開始所有承銷人員、市場作業人員都要廣篩，截至昨日北農兩市場採檢5022人，PCR陽性有15人，都不是北農的承銷人，而是跟著承銷人的作業人員。新北共採檢3626人，都是陰性。

陳吉仲表示，我們要求果菜市場進行健康監測，每日回報。批發市場內，指揮官也有到第一線現場，新北也做好社交距離安排，北農也開始比照，這兩日已經把人員距離隔開。

目前中間的果菜拍賣場都沒有確診者，反而是周遭的零批市場才有人確診。以北農為例，中間的果菜批發市場都沒有確診者，反而是零批市場有人確診，指揮中心會要求2個果菜批發市場、地方政府針對所有零批市場，全力做好防疫，確診單位不得營運14天，也要做好匡列、隔離。