作家林立青、草爺一起整理抗疫物資包。（紅心字會提供）

紅心字會司徒建銘（左起）、作家林立青、地表最強里長方荷生、草爺被虧是「抗疫胖胖堂」。（紅心字會提供）

百萬Youtuber草爺為紅心字會弱勢家庭搬運生活物資。（紅心字會提供）

百萬youtuber草爺、作家林立青以及紅心字會特助司徒建銘，親赴有地表最強里長封號的方荷生所成立的南機場幸福食物銀行整理抗疫物資包，為紅心字會的弱勢家庭、獨居長者一起做好防疫生活的準備工作；幸福食物銀行的志工見到4個人站在一起時，身材都胖胖的，笑稱國家有防疫五月天，他們就是「抗疫胖胖堂」林立青還立刻回：「大家沒有發現，我變瘦了嗎？」

林立青表示：隨著三級警戒延長，弱勢家庭的需求也逐漸增加，1份抗疫物資包，可以幫助1個弱勢家庭，渡過1個星期。草爺第一次親眼見到抗疫物資包，看到裡頭的內容物真是樣樣齊全，物資包裡頭有水、飲料、罐頭、麵食、調理包、八寶粥、餅乾零食、衛生紙等，還有乾洗手、肥皂、環境清潔液等，相當豐盛，每個內容物價格總計約1500元，可幫助許多弱勢族群度過生活上的難關。

草爺身為是紅心字會的公益大使，看到在疫情期間，有很多來自民間的力量，像是在全國防疫進入三級警戒，方里長就開始準備抗疫物資包，從原本預計發放1000份，因為社會有需求的家庭實在是太多，現已經發放出近萬份了；草爺也決定號召好友，一起響應替紅心字會募集抗疫物資包，大家可透過實體捐助物資或是小額捐款一起來協助弱勢家庭、獨居長者。

紅心字會特助司徒建銘說，在政府宣布三級警戒的前2天，草爺突然掏出兩疊千元大鈔說：「這錢我捐出來，看紅心字會缺什麼？要買什麼？就快去買！」此舉讓協會有更多善款可替弱勢家庭準備防疫的資源。草爺也笑說：「疫情讓大家都收入減少許多，我自己也還有孩子要養，現在就只能拿的出二疊紅色的了。」林立青聽到立即回說：「紅色好，紅色喜氣，至少你還可以出力來幫忙搬物資，開車運送物資到弱勢家庭裡。」據悉，草爺將籌拍電影《兄弟你說》，有望邀林立青一起加入。紅心字會抗疫捐助專線（02）23709191