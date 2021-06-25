上季PLG季後賽都還沒打完，就以趕回美國陪產為由離開夢想家的洋將塔克，25日宣布重返台灣籃壇，只是這次並非回到老東家夢想家，而是加盟新成立的高雄鋼鐵人，畢竟他跟鋼鐵人總教練貝瑞曾在ABL共事過，接下來就看他能否也在鋼鐵人打出應有身價或身手了。

以下是高雄鋼鐵人新聞稿內容，「今年加入P.LEAGUE+的高雄鋼鐵人25日公布一則重磅球員加盟訊息，球團熱烈歡迎上季P.LEAGUE+聯盟得分王塔克，正式與球隊簽約，加盟高雄鋼鐵人，老師真的回來了！

31歲的塔克（Anthony Tucker）來自美國明尼蘇達，上季於P.LEAGUE+聯盟效力台新寶島夢想家，累積出賽17場，表現優異，繳出場均27.9分、兩分球命中率達5成2，單場平均可送出5.6次助攻，籃板方面，也有平均8.1個，身手全面，曾單季兩度締造大三元。塔克成績單上擁有多項聯盟紀錄與獎項，包含年度得分王、助攻王、首位獲選單月最有價值球員的洋將、單場最多12次助攻紀錄與單場最多10個三分球進球等。此外，塔克場上出色的球技常讓對手看望塵莫及，彷彿球場上的教師，因此贏得球評、網友對其尊稱老師美名。

塔克新賽季將披上高雄鋼鐵人戰袍。高雄鋼鐵人球團GM鄭明元表示，高雄鋼鐵人球團非常欣賞塔克全能的身手，經過多次溝通，終於成功爭取到塔克加盟，希望塔克能夠融入總教練貝瑞的戰術體系，維持上季優異的外線手感與場上絕佳的傳球視野，於球隊扮演指揮官角色。球隊也冀望塔克，作為征戰職業籃球多年的老大哥，能夠協助球隊培養年輕本土球員，在年底即將開打的P.League+，帶領高雄鋼鐵人征戰新賽季，全力協助球隊打出佳績。

與高雄鋼鐵人正式簽約，人在美國的塔克表示，很興奮加入一支全新的球隊，他也很感謝台新夢想家以及球迷們的照顧，他過去在ABL澳門黑熊隊時就認識高雄鋼鐵人總教練貝瑞，先前對方極力邀請加盟，他知道教練期待他於場上、場下都能領導球隊，希望新賽季可以打出最高水準的球賽。他也透露，聽到許多關於高雄的美好，他迫不期待要感受高雄粉絲的熱情，他也表示，感謝高雄鋼鐵人給他機會，台灣粉絲，我來了！」