三級警戒延長至7月12日，許多社福團體暫停作業，社福工作也無法進行，林口區公所幸福志工隊持續電話關懷，也適時發放物資，在保護好自己及個案的前提下，希望能降低疫情對獨居長輩或弱勢族群生活的衝擊。

居住在林口區嘉寶里的謝奶奶長期靠販售自己種植的蔬菜維生，謝奶奶的大兒子患有小兒麻痺，目前在麵包店上班，而小兒子也因精神疾病，長期酗酒無法正常工作，孫子也因有自閉症與外界無法溝通，原本經濟就難以負荷的狀況下，謝奶奶更被診斷出得了癌症，由於疫情關係，謝奶奶不僅幾乎斷了收入，還要支應龐大的醫藥費，家裡的狀況每況愈下。

謝奶奶是林口幸福志工隊成員，也是嘉寶里黃建邦里長、嘉瑞社區理事長賴美秀，長期服務的對象，黃建邦里長表示，常常會送物資過去，只要公所通知有提供物資，我們就會過去領取然後趕快送給他們，但最近因為疫情的影響，不能多陪陪謝奶奶，只能改由電話關懷。黃建邦里長特別強調，對於弱勢族群，除了物資的提供，陪伴也很重要，有時候他們需要的只是傾聽與陪伴。

嘉瑞社區賴美秀理事長表示，陪伴這些弱勢族群，對志工來說是小事情，但對這些個案來說卻無比重要。不管是晴雨或日夜，里長及理事長只要一通電話就立即出動，常常可以看到他們，開著關懷專車在嘉寶里奔走，將每一份愛心物資用他們的雙手送到所有需要的家庭裡。

負責幸福轉運讚專案的社會人文課長李圳杰表示，自去年6月起，林口已經成立14個幸福轉運讚志工隊，目前志工超過200人，服務122位獨居長者或弱勢家庭，每個月公所都會召開會議，討論服務對象的狀況及協助方式；協助本項專案推動的黃婷意秘書也表示，因為疫情持續影響，仍有很多的民眾因為一些限制，無法領取補助，所幸有許多善心人士主動提供各項資源，感謝志工隊的每一位夥伴協助，在公所因應疫情人力極度吃緊的情形下，主動補位，幫助這些弱勢民眾度過難關。

林口區長藍品畯表示，現在疫情嚴峻的情況下，弱勢戶所受到的衝擊比一般人更嚴重，常常他們也不清楚哪邊有資源，或可以向誰求助，感謝林口區的里長以及13隊幸福志工隊共同幫助，希望能夠藉由大家共同努力，帶動更多有心有力的人跟我們一起，投入這份關懷工作。