依據中央流行疫情指揮中心統計至25日止，全台確診死亡人數達610人，全台持續三級警戒至7月12日，台北慈濟醫院所照護的確診患者數已超過700人，為全台最多，於26日將舉辦「新冠病毒感染醫療照護學術研討會」，並同步於台北慈濟醫院臉書粉絲專頁與台北慈院YOUTUBE連線直播。

台北慈濟醫院表示，研討會主題包含因應防疫之感染管制作為、醫護照護經驗分享、中西醫合療、身心狀況、手術因應措施、生產時機及染疫產婦照護等各種面向。

研討會邀請台北慈濟醫院感染科、胸腔內科、身心醫學科、婦兒科及護理的各科前線醫護，綜整交流實務累積之經驗，並進一步探討，加速瞭解病程治療及照護關鍵。

研討會於6月26日下午1時30分至5時30分，透過線上直播的方式，邀請各界專家學者與會，共同經進，提升醫護照護量能，期許透過經驗分享、交流學術資訊，激盪新冠肺炎醫療照護之拓展，歡迎有興趣之各界專家、民眾共襄盛舉。研討會直播連結：https：／／www.youtube.com／watch？v=ZQoV1lNzc64。