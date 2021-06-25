據《路透社》報導，五角大廈24日證實美國國務院已批准對菲律賓的3項獨立潛在軍售，包括出售F-16戰機、響尾蛇飛彈與魚叉飛彈，估計總金額超過25億美元(約新台幣704.25億元)。報導分析，此舉可能旨在嚇阻北京不斷在亞洲擴張其行動；不過，通常國務院會在軍售敲定前預先批准，故不代表合約已正式簽署。

五角大廈表示，菲國要求購買洛克希德馬丁製造的10架F-16C Block 70/72戰機，以及2架F-16D Block 70/72戰機。在高達24.3億美元的合約中，包含配件、訓練等內容。

此外，五角大廈也證實國會同樣批准出售12枚魚叉空射Block II飛彈，包含2枚訓練飛彈、零件與裝備。該款飛彈由波音製造，總金額高達1.2億美元；另一項批准的軍售則為雷神製24枚AIM-9X BlockII戰術飛彈，包含24枚訓練彈與零件，總金額約4240萬美元。

儘管國務院已批准，但這不代表合約已簽署或軍售談判已完成。因為，通常在競標期間，國務院會搶在最終得標者出現前先批准軍售。

報導指出，目前菲律賓正尋找新款多功能戰鬥機，並評估究竟要選擇F-16還是瑞典紳寶集團的獅鷲戰鬥機。正當五角大廈宣布國務院批准的同時，美國正和菲律賓協商續簽美軍在該國駐軍之協議。對美國而言，維持在菲國軍事活動有助於嚇阻北京不斷地擴大在亞洲活動。

報導分析，VFA管理數千美軍輪調部署於菲律賓。維持美軍在此輪調不但有助於菲國防禦，從戰略上更有利於美國對抗大陸在區域舞台上日益強硬的行為。

事實上，菲律賓日前第3度決定暫停終止美菲「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement VFA）。該協定原本應於2020年8月廢止，VFA提供法律依據讓美軍能輪替進出菲國從事兵推與演習。這項美菲之間最重要的雙邊軍事協議，迄今已有20年的歷史。

美國智庫美國企業研究所（AEI）訪問學人塞耶茲（Eric Sayers）表示，華府藉由批准軍售向馬尼拉表示，自己才是菲國安全合作的首選夥伴。特別是菲律賓總統杜特蒂不但積極尋求與北京發展更密切的外交關係，還時常大砲抨擊美國外交政策。就在2020年，由於參議員與其政治盟友被美方拒絕簽署簽證，杜特蒂才撂狠話要終止VFA。不過，最終還是3度暫停終止。

塞耶茲表示，軍售是一系列計畫中的一個步驟，肯定會引起北京關注。洛馬則表示，F-16有助於強化美菲戰略夥伴關係，也讓馬尼拉加入東南亞F-16的大家庭之中。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）海上安全專家波林（Gregory B. Poling）認為，杜特蒂嘴上最常抱怨的，就是美國沒有提供菲律賓高品質的軍事裝備，「我認為美國在未來6個月內會找機會證明杜特蒂看法是錯的」。