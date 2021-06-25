台中市即日起開放18歲以上成人預約候補接種，每天最後1瓶疫苗「殘劑」為施打原則，但若是非現行開放類別，要請接種人員在同意書上註記使用者，並上傳全國接種系統。

台中市衛生局長曾梓展表示，依全國疫情研商會議記錄，已於6月22日起開放「殘劑」施打，24日「殘劑」共施打116人，分散於58處快打站，提供非1至6類人員施打；

曾梓展說，25日則施打18人，分散於9處快打站，平均1處約僅有2人可施打到殘劑，由於「殘劑」是指每日最後一瓶疫苗開瓶後的剩餘劑量，數量相當有限，市府將依照中央指示妥善使用，讓疫苗效益最大化。

台中市衛生局長曾梓展指出，「殘劑」施打原則，以各接種點公告「殘劑」候補名單登記方式，並依序開放接種，第1優先為中央所公告的COVID-19「7至10類公費疫苗接種對象」、第2為18歲以上民眾等其他對象；另接種「殘劑」人員的接種同意書空白處將註記「剩餘劑量使用者」，由接種單位備查。