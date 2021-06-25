台中市77至79歲疫苗施打昨日起跑，許多快打站為了不浪費疫苗殘劑，有些事先找好65歲以上長者造冊預約，有些則是臨時找人接種，不過年齡層相對都偏高；外埔區因備用名單沒長者要打，開放給現場排隊的民眾接種殘劑，最年輕只有30歲不到。

77至79歲施打疫苗，海線許多快打站昨日都已打完，今天並沒有開打，不過，外埔區昨日有年輕人在現場排隊等殘劑接種，也順利打到，今天早上，公所接到許多民眾電話預約要打殘劑，但公所表示無法受理。

外埔區在大甲高工設快打站，昨日大約11點多，快打站快關站時，還有8劑殘劑，指揮官請里長去問造冊75歲以上民眾，但都沒人要打，就開放給在場預約打殘劑民眾，有8位市民在現場排隊，也都順利打到，最年輕30歲不到，還有外縣市的民眾也在現場詢問，但以市民為主。

沙鹿區昨天殘劑有5劑都已施打完，對象為各里長事先推薦75歲以上長者；清水區公所則是共10劑，採取臨時找人施打的情形。

大台中診所協會理事長陳俊宏表示，哪些人能打殘劑，目前尚在討論中，不要浪費疫苗是最大原則，再來就是找65歲以上施打殘劑也不會有太多雜音。目前各快打站都會有殘劑，如何運用也是視現場各別狀況而定，每個區做法不盡相同。