居家防疫使得消費者宅家不出門成為新生活型態，因應遠距上班、學習，家用寬頻申辦量大幅增長，根據NCC統計，各有線電視業者中以中嘉用戶數成長2倍以上，亦使以此為核心的智慧家庭相關產品再受注目，中嘉看準市場需求，攜手宏碁(2357)，推出中嘉智慧家系列，首波上市智慧音箱，另外，中嘉也攜手外送平台Uber Eats，透過跨界合作，搶攻這一波居家防疫財。

中嘉行銷副總顧景琪表示，智慧家庭相關產品不僅要聰明實用，還要低門檻易取得中嘉以消費者需求作為規劃初衷，智慧家系列產品，首波先推出智慧攝影機以及與宏碁合作的智慧音箱，透過中嘉優質的寬頻網路與機上盒、電視串聯，再加上Google AOG成千上萬的服務，每月只要幾百元就能輕鬆把家升級智慧化。

中嘉看準全球因物聯網技術成熟，加上自去年起遠距、居家所帶來的智慧家庭產品需求增長，以家用寬頻為基礎，推出中嘉智慧家系列產品，首波主打兩大智慧家庭服務，包括志會音箱、智慧攝影機，其中，智慧音箱是攜手宏碁(2353)，將Acer智慧音箱化身智慧語音助理，音箱具備特色自訂面板、細膩音質，且搭載持續進化、串接諸多在地服務的Google語音助理，透過語音對話，播放音樂、搜尋資訊，甚至教育學習、銀行轉帳等生活大小事。智慧攝影機則具備24小時全時錄影、雙向語音對話並且可與他人即時分享畫面功能，適用於住家或是小型商戶門店，搭配中嘉所開發的中嘉智慧家APP，幫助使用者於遠端亦能看顧家中長輩、小孩、寵物或是門店；智慧攝影機同時具備動態與人形偵測機制，只要所設定的事件發生，手機端立即會收到推播並且即時上傳雲端存檔。

另外，中嘉更跨界合作攜手Uber Eats，有鑑於近期居家防疫，民眾對外送平台的仰賴大增，中嘉與外送平台Uber Eats強強聯手，凡中嘉用戶不分地區，若為Uber Eats新戶，只要輸入專屬序號「在家點中嘉」即可享有200元抵用金。