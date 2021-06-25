新冠肺炎疫情蔓延全台，三級警戒實施1個多月，影響民生、經濟發展甚鉅，台灣更生保護會配合法務部推動的緊急紓困措施，採購馨生及更生自營商品，並結合民間捐贈物資，致贈給有需求更生家庭，協助度過難關。

更保會表指出，已採購更生、馨生商品75萬元計1200份，致贈清寒更生家庭，發揮更生人幫助更生人、更生人回饋社會的精神，另結合民間捐贈40萬元物資袋計800份，關懷更生家庭。

更保會另招募備有交通工具的更生人協助分送防疫關懷物資、拚振興更生商品等，以論件計酬方式，給予適當工作報酬，使其疫情期間仍有收入，預估2000件；更保會並針對家境清寒者發放不能買菸酒的2000元關懷禮券，預估200戶受惠。

更保會還向雲林更生農場大量採購當令蔬果，造冊低溫配送各地分會中低收入個案家庭，讓他們能安心居家防疫，不用外出買菜，預估配送200箱。

更保會表示，更保會以仁愛精神持續推動更保業務，透過上述各項紓困措施，協助更生人渡過疫情困頓、攜手抗疫、甦活重生。如有相關問題，或有熱心人士想一起共襄盛舉採購更生商品，都可撥打更保會免費專線0800-788-595詢問。