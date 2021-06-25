29歲柯震東近日防疫在家迷上直播，與圈內好友暢所欲言，甚至談起藝人最敏感的感情話題，百無禁忌的發言，多次引起熱議，不過他24日晚間直播時卻突然喊「下次直播可能遙遙無期」，令大批網友錯愕不已。

原來是因為他今（25日）將和家人一起到美國旅遊，對此，經紀人表示柯家人每年都有全家出遊的安排，最近剛好因為疫情，柯震東原本要拍戲都先停拍，所以才有這趟行程。至於現在不少民眾赴美都會去打疫苗？經紀人則說：「當然會考慮順便打疫苗呀，因為媽媽有慢性病史，所以疫情期間家人都很小心防疫，怕造成媽媽有染疫風險。」

柯震東25日將和家人到美國旅遊。（摘自臉書）

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922