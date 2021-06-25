【愛傳媒葉毓蘭專欄】此時此刻國人最關心的議題莫過於疫苗，沒有足夠的疫苗，就無法達到群體免疫力，7月12能否解除三級警戒可能誰都沒把握，每天媒體報導的都是哪家倒了關了，再封下去對經齊衝擊恐將難以承受，所以大家共同的問題是，什麼時侯可以施打疫苗？

5月中旬疫情不斷升溫時，國際認證疫苗取得嚴重不足的情況下，蔡總統向國人喊話，國產疫苗將於七月底提供，請國人不要憂慮。

日前蔡總統在接受媒體訪問時，澄清5月份只有說七月底將第一波提供國產疫苗，並沒有說七月一定能施打，七月施打國產疫苗只是個目標⋯⋯

5月13日、5月18日蔡英文總統在高端疫苗解盲前，對國人的兩次談話都說國內疫苗研發已經進入第二期臨床實驗收尾階段，預計七月底就可以提供第一波的國產疫苗，提供國人足夠保護力，因此要指揮中心預做規劃，鼓勵國人預約登記施打事宜⋯⋯

是的，蔡總統的確沒有說七月一定能打國產疫苗，原來，大家都誤會了，蔡總統沒有錯，都是全民的錯，七月底前施打國產疫苗只是期望，大家不要誤會。

蔡總統難道不知道「君無戲言」，在總統5月13日、18日的兩次講話後，高端股票漲了、陳培哲也辭了，也告訴大家不要憂慮，再過四十天就是七月底前的一刻，蔡總統卻告訴大家，她並沒有說什麼時侯能接種國產疫苗，難道這是告訴我們，以後人民對總統向國人的講話不要當真，因為一切都只能是期望⋯⋯

期望世界和平，期望人類無災無難。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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