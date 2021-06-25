遭批拖累全台延長三級！柯文哲最新說明

北市府一名駐衛警確診。(北市府直播)

本土疫情未緩，國內亦出現自秘魯境外移入個案檢出Delta變異株，為因應Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自27日零時起(抵台時間)，全面提升入境人員檢疫措施。面對如何因應Delta病毒株，柯文哲今(25日)下午記者會中說，前天說一定會進來，預料中的事情，除非台灣百分之百鎖國，我們要學著跟病毒共存的新常態。

關於駐衛警同仁確診，柯文哲說，這位同仁6/18有來上班、6/19休假到醫院看父親、6/20日父親被通知確診於是他也接獲通知採檢，6/21衛生局進行疫調，事實上他5/29打疫苗、6/19醫院照顧父親、6/20確診，事實上被父親感染機會不大，可能爸爸跟他還有共同感染源，且有打疫苗，也再次證明打疫苗感染機會低，但要打兩劑才有完整保護，也不是百分之百不會被感染。

指揮中心今表示，世界衛生組織(WHO)公布目前全球已有逾85個國家出現Delta變異株(印度變異株)病例，歐洲疾控中心(ECDC)評估其傳播力較Alpha(英國變異株)高40-60%，國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列及英國等，近期病例數回升，且發現Delta變異株病例佔比達七成以上。