中央25日一早宣布各接種站最後一瓶的殘劑可供18歲以上的民眾施打，造成全台各診所、醫院及衛生所電話被打到爆，桃園市大園衛生所直呼「接了100通電話」，桃園敏盛醫院院長劉宜廉也說「甚至打到院長室」，桃園各地不少衛生所皆保持忙線中，桃園市衛生局則回應，桃園市的殘劑施打採取預約制度，民眾電話預約後再協助造冊，若當天有殘劑會致電告知。

敏盛院長劉宜廉表示，中央25日一早宣布殘劑可供一般民眾排隊施打後，詢問電話就不斷湧入，民眾看到電話就打，「甚至直接打到院長室問」，劉宜廉坦言該項制度一出，就造成不少民眾的恐慌，也有民眾直接到敏盛說要排隊、要預約，和衛生局開會討論過後，決定採取預約模式。

劉宜廉說，一天下來有好多人打來問，但事實上殘劑的並不多，每天約3至5人，若不採取預約方式，直接讓民眾大排長龍，反而會有民眾空等的情形，因此多方考量後局處決定讓民眾打電話預約，若有殘劑再打電話通知。

大園衛生所直言「接了100通電話」，由於衛生所對於目前殘劑施打方法還不是很了解，要等到衛生局正式公佈後才得實施，因此就算民眾打來也會建議民眾過兩天再致電詢問，除此之外，桃園地區不少衛生所都呈現持續忙線中的狀態，可見民眾對於殘劑施打仍抱持許多疑問。

衛生局回應，18歲以上的民眾可以透過電話向桃園市原COVID-19合約院所及衛生所預約登記，並於指定期間內攜帶健保卡與相關證明文件進行接種，因為不一定會有殘劑，合約院所及衛生所會造冊當備援名單，有殘劑再通知過去接種。