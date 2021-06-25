學界人士近期對台灣確診數提出質疑，認為社區中有黑數存在，因此需要將確診數x 2.55。中央流行疫情指揮中心今表示，要得知確定病例是否被低估，觀察的指標是陽性率，這波本土疫情最高的陽性率是2.8%，比國際海底，應沒有低估現象。

台灣科技大學光電工程研究所教授陳致曉近期在臉書上表示，國內檢驗死亡率幾近世界平均兩倍。和去年相較，同期火化人數成長55 %這2個客觀事實都透露，台灣的實際確診人數遠高於官方確診人數，認為實際染疫人數至少要乘上2.55。

指揮中心發言人莊人祥表示，大家懷疑 致死率4.2%比較高的，似乎有低估確診病例的現象。疫情初期的時候，可能因整個檢驗的量能不足，致死率偏高，我們這次的疫情初期也有致死率偏高的現象，其他國家則是去年年初的時候，但後來逐漸讓致死率降低。

對於台灣的確定病例是否被低估，莊人祥會所，要看陽性率，台灣陽性率一直很低，5月初起最高達到2.8%，都低於歐盟的4%、WHO的5%。檢驗量能足夠之下，應沒有低估的現象，特此聲明。