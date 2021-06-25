鴻海(2317)倡議推動的MIH聯盟今（25）日下午舉行「MIH Consortium」線上成立大會，鴻海董事長劉揚偉許下3點承諾，目標在半年內使MIH成為以財團法人組織框架運作的開放中立B2B平台，並委請MIH執行長鄭顯聰在此期間協助有效推動。

劉揚偉開場致詞時表示，MIH開放平台的誕生緣起於鴻海在資通訊（ICT）產業長期累積的經驗，希望在「模組化、標準化」的產業趨勢下透過跨國平台，讓電動車（EV）產業減少重複投資，使電動車產品更快進入市場，且不只更有成本競爭力，也更有產品創新優勢。

劉揚偉指出，MIH目標優化電動車開發周期、從4年加快到2年，並降低3分之1、甚至2分之1的開發成本。自去年10月16號鴻海科技日首次推出MIH開放平台，短短半年已吸引逾1600家會員加入，使MIH成為台灣、甚至國際上最具能量的電動車新創聯盟。

劉揚偉感謝行政院副院長沈榮津及經濟部長王美花的大力協助，並期許MIH未來以「開放、中立、非營利」的財團法人思維，成長立足於台灣、並擁抱全世界。為推動一個開放、中立的B2B平台，鴻海在此許下3點承諾。

劉揚偉表示，目前鴻海只是MIH創始會員之一，初期董事會屬於「過渡」性質，將在6個月內邀集軟硬體界各產業領袖加入，建立全新且更多元開放的董事會。而MIH組織將開放、中立、獨立自主於鴻海外，負責營運成員將是以技術領先、專業掛帥的資深科技人才。

劉揚偉指出，電動車發展需要不分你我的通力合作，包括硬體、軟體，到服務等全領域帶動創新發展，並承諾鴻海未來的電動車產品，一定會充分運用MIH的設計及標準，並優先選擇MIH成員的零組件和解決方案。

劉揚偉最後表示，今年是充滿挑戰、也是充滿機會的一年，將委請MIH執行長鄭顯聰在這期間，協助鴻海確實有效推動上述3點承諾。