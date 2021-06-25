陳竹昇和于子育演夫妻。（華視提供）

楊麗音（右）和于子育演婆媳。（華視提供）

因疫情三級警戒，于子育暫停3部戲劇的拍攝和1部舞台劇《暫時停止青春》的工作，在家休息了1個多月，除了偶爾外出買菜和看醫生，幾乎都待在家裡。

為了防疫，于子育出門也做足準備，「出門會戴兩層口罩、護目鏡、帽子，因為買菜的關係，也會戴手套，回到家就是全身消毒，放好東西後就去洗澡」，防疫措施做好做滿。

她因為懷念已故父親的手藝，不斷嘗試想還原父親的手路菜，做了紅燒獅子頭和麻婆豆腐等料理，其中麻婆豆腐更是她自認的拿手菜，透露居家防疫這段時間廚藝大進步，但因為胃食道逆流復發的關係，所以紅燒獅子頭等菜調味都變得比較清淡，無法還原父親當年料理的辣度。

于子育這段居家防疫這段時間胃食道逆流復發，「這次疫情在家裡比較常坐著，吃完飯就坐著沒有像以前還會出去走動，晚上也會吃宵夜，還有愛喝咖啡吃甜食的關係就大發作」。

除了看醫生拿藥，也開始先戒咖啡、麵包、飯和甜食，只能先吃菜，讓胃食道逆流的問題改善不少。平時也很愛在臉書唱歌和粉絲互動的她，也因為胃食道逆流關係暫停2個禮拜直播，「因為胃食道逆流的問題，讓我唱歌會有點喘，有次還唱到一半，直接直播我吃胃乳」。

于子育在《俗女養成記》演活了嘉玲媽「吳秀琴」角色，不擅長台語的她為了這部戲，特別向陳竹昇拜師苦讀劇本，更參考許多身邊的媽媽形象，因此獲得金鐘獎「迷你劇集／電視電影最佳女配角獎」。

于子育被問及對於得獎後在戲劇演出上是否有更多期許，她表示能得到肯定很開心，也希望未來可以有更多突破性的演出，她說：「很多人向我反映嘉玲媽這角色很自然，看到我就說『妳好像我媽喔』，如同真實在他們身邊的家人一般。因為我不是科班出生，所以會觀察生活當中的細節去揣摩角色，以後在戲劇上希望秉持這種讓角色更自然的方式去詮釋不同人物，更精進自己的演技。」

華視每周六晚間8點再播出《俗女養成記》，這部戲2019年首集播出後口碑爆棚，引領台灣《俗女》風潮，最後1集更創下每分鐘平均收視2.22，也囊括金鐘「迷你劇集獎」、 「迷你劇集／電視電影女配角獎」與「 戲劇類節目剪輯獎」肯定。