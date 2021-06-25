新冠變種病毒肆虐全球，各大疫苗廠紛紛推出打第三劑的因應對策，指揮中心今天也表示，學理上來說打第三劑可有效將抗體效價提升，應能提供更好的防範效果，而衛福部長陳時中也指出，目前對於國外次世代疫苗以及供應量都持續在談判中，目前都有在洽談。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，接種第三劑在疫苗學的理論來說，能讓免疫效果更提升，如果對某些變種病毒效果下降的話，把抗體效價進一步提升，學理上就能有更佳的防範效果，因此一直都有在考慮和臨床試驗。

張上淳也說，最近有看到國外發現，器官移植的病人打疫苗的效果比較差，因為他們有使用免疫抑制劑，所以針對這些對象追加第三劑疫苗，看到抗體效價變得更好，幾個疫苗大廠目前也在進行相關臨床試驗，還要等後續報告出爐。

張上淳也說，至於第三劑疫苗是用原來的抗原還是不同的抗原？相信疫苗業者也都各有考量，準備進行這些臨床試驗，這些東西我們都有注意到。