苗栗縣確診者的分布圖。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣25日新增3個確診個案，均為移工，也是先前6月9、10日隔離於防疫旅館的確診者，因此無公共活動史，也不會造成社區及工廠的影響，均已收治醫院中。

苗栗縣25日公告的確診個案14454，匡列接觸者達26人，採檢均為陰性，以1人1室隔離中。苗栗縣衛生局也澄清，案14454並未到火炎山活動，而是到火炎山登山步道入口旁的土地公廟載水，沒有爬山足跡。

苗栗縣長徐耀昌表示，個案均於醫院隔離治療，也呼籲鄉親盡量待在家中、減少外出、跨縣市移動，共同守護苗栗縣的防疫。