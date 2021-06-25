行政院昨提出紓困4.0計畫，雖然擴大紓困對象，但資深媒體人趙少康表示，仍讓民眾罵成一片，他直言，這波本土疫情來得又快又猛，在三級警戒封城下，無薪假人數瞬間飆破萬人，可見得產業與民生受創之重。相對於行政院紓困方案的繁瑣、無感，對此，趙主張，只要年收入不到60萬者，一律直接發3萬元現金，解民眾燃眉之急。

趙少康今（25日）在臉書發文表示，防疫三級警戒已經三度延長，餐廳只能外帶、到市場買菜必須單雙號分流、觀光旅遊景點以及百貨賣場幾乎空無一人，民眾躲在家中防疫，一切從簡，產業和民生都苦不堪言，已經聽到很多人大喊「活不下去」，亟需政府伸出援手。

無奈的是，趙少康直言，儘管最新的紓困方案提升到4.0版本，但是受惠人數依然不到總人口5成，雖然打工族可以領到1萬元，但是領月薪的廣大勞工只能申請紓困貸款，受薪階級每年乖乖繳稅，卻落得打疫苗遙遙無期，連紓困都成為民進黨心中最軟、最好揉捏的那一塊 。

趙少康因而主張，政府應立即簡化紓困標準，讓大多數人在這波疫情中能夠領到補助， 只要月薪不到五萬或年收入未達60萬，一律發給3萬元現金，民眾拿到現金就會消費、消費就能刺激商業活動，產生更多效益。民進黨光是推動前瞻計畫就花了8800億、紓困方案也編列了8400億，但一說到提供老百姓現金紓困，就說政府財源有限。

趙少康認為，如果每人發給紓困金3萬元，其實4、5千億就夠了，只要能幫民眾渡過難關，國家合理舉債可以接受。以美國為例，今年3月通過1.9兆元預算，只要年收入75000美金以下，每人發給1400美金，年收入75000到85000美金也酌量給付。台灣處處以美國馬首是瞻，紓困當然也應該比照辦理。

至於紓困4.0方案中，包括增加勞工貸款名額，納入部分自營業者、打工族、代課或兼職教師以及新創事業等族群，趙少康直言，都是國民黨6月17日提出的紓困孤兒範圍，民進黨不過是依權抄人，跟進國民黨方案罷了。民進黨不斷追加紓困對象，採取「補丁式」紓困，審核機制曠日廢時，多數人看得到吃不到，最終政府累、申請紓困的民眾暈頭轉向、被排除在外的人更是滿腹怨言。不如根據收入採取一致性作法，對辛勤努力為生活打拚的民眾才真正公平！