食藥署在決定國產疫苗緊急使用授權（EUA）標準會議前夕，更換一半審查委員，引發護航爭議。國民黨主席江啟臣今天說，將強力要求衛福部公開審查委員名單與過程，若政府膽敢粗暴通過，國民黨必將採取法律行動，對違法官員進行告發。

江啟臣在臉書表示，蔡英文總統說疫苗是科學不是政治，但衛福部卻刻意更換EUA審查委員，讓審查名存實亡，換上自己想要的審查委員來背書，最後變成舉手部隊，這樣還是科學嗎？

他質疑，為何高端是與差異性較大、保護力較低的AZ進行免疫橋接，不是與同樣技術、高保護力的Novavax進行免疫橋接？民眾的疑慮尚未解除，政府就想強渡關山，粗暴關掉中天如此，強行通過藻礁環評如此。

江啟臣痛批，民進黨主導的審查，根本只有層峰意志的執行，全無審查的公正客觀，淪為射箭再畫靶的醜陋過場，比起專制國家的審查鬧劇，有過之而無不及。他認為，這不是在支持高端疫苗，而是用粗暴的審查毀掉高端疫苗的科學公信力，一但通過必無人敢打，更不用說有圖利之嫌。

江啟臣重申，國民黨將強力要求衛福部公開審查委員名單與過程，提供更換委員相關公文，對有利益迴避問題的留任審查委員進行資格檢討，期待高端疫苗能夠按照三期試驗的正常程序研發成功，但絕對不是這種粗暴的黑箱放水。

江啟臣揚言，若政府膽敢粗暴通過EUA，擺明圖利護航私人企業、逾越界線，國民黨必將採取法律行動，對違法官員進行告發。

他痛批，民進黨黑箱作業，護航未經三期臨床實驗證明具有防護力的疫苗，將全台灣作為三期臨床的人體實驗場，未來若造成疫情失控及人民健康傷害，必須負起完全的政治責任，以及永遠的臭名。