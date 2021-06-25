25日公所更將原本流動攤商熱點，畫設紅線還增設停車格，嚴防疫情後流動攤商回歸，此舉讓當地合格承租的攤商拍手叫好，大讚市長德政，還路於民。(吳建輝攝)

25日公所更將原本流動攤商熱點，畫設紅線還增設停車格，嚴防疫情後流動攤商回歸，此舉讓當地合格承租的攤商拍手叫好，大讚市長德政，還路於民。(吳建輝攝)

如今公所增設停車格，並將年久退去的紅線給補了回去，現在的博愛路宛如新世界，交通通暢、停車便利，攤商與市民拍手叫好。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情爆發，員林公所因應縣府配合中央防疫要求，實施流動攤商「清零」作業，日前強力勸導，還出動大型廢棄物清理環保車，將博愛路流動攤商沿路佔據道路的物品全部清除，恢復乾淨整潔的街道，25日公所更將原本流動攤商熱點，畫設紅線還增設停車格，嚴防疫情後流動攤商回歸，此舉讓當地合格承租的攤商拍手叫好，大讚市長德政，還路於民。

員林華成市場、第一公有零售市場是員林人潮最多的傳統市場，連接2大市場的博愛路兩側、與各街道一共8處交叉路口，總是擠滿流動攤販，佔據道路影響交通，更是市容殺手，如今公所增設停車格，並將年久退去的紅線給補了回去，現在的博愛路宛如新世界，交通通暢、停車便利，攤商與市民拍手叫好。

員林公所表示，目前從三民街到萬年路之間的博愛路規劃設置停車格，依車格大小下去劃設，汽車、機車格初步規劃各15格，先還路於民，未來汽車格收費與否，將會循序漸進去規劃，近期也將規劃博愛路面刨除重鋪，來改善整體路面品質。

員林市長游振雄表示，博愛路沿線流動攤販有將近300攤左右，整條博愛路超過10條巷弄，以往攤販佔據道路，造成車輛動彈不得、人車爭道的景想現在已不存在，25日在博愛路兩側畫設汽車、機車格、並設立「禁止設攤」告示牌，相信未來市場人流管制不易的情形，能得到很大的改善。

游振雄說，經過溝通已經有許多流動攤商移到附近合格承租的攤位擺攤，但仍有少部分出現在博愛路兩旁，警方也積極勸導，增設停車格不僅讓到市場採購的民眾有車位停，解決市場長期交通混亂窘境，更重要的是街道變乾淨，更大大提升人、車行的安全。