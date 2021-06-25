台中市25日新增1名本土確診案14513，為1家彩券行老闆，之前因父親（案9997）確診，故匡列為居家隔離對象，居家隔離期滿後再自主健康管理7天，期間彩券行均未營業，個案昨日報告確診。市府表示，此個案屬家庭感染，無公共足跡史。

台中市衛生局長曾梓展於台中市流行疫情指揮中心線上記者會說明，25日新增1例本土確診個案，案14513為先前6月3日公布確診案9997的53歲女兒，是一家彩券行的老闆。

曾梓展指出，案14513的父親（案9997）6月2日確診後，案14513也被留在醫院住院隔離，經採檢2次陰性，至6月4日返回住處居家隔離至6月16日，16日當天出現輕微咳嗽，無發燒或其他症狀，之後自主健康管理7天未外出。

曾梓展說，彩券行的女老闆在隔離期間彩券行均未營業，其3餐均由家人送食材到家門口自己烹煮，自主健康管理期滿後，因個案想再確認自身健康狀況，24日再前往醫院就醫採檢，報告確診，無新增匡列接觸者。