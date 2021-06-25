即日起，海王星開始進行一年一度的逆行，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團指出，從今日（25日）至11／30止，海王星會在雙魚座逆行159天。在逆行期間首當其衝的重災星座有雙魚、雙子、射手、處女座，而其他的星座也要用正面樂觀的態度去面對困難，必定可以逢凶化吉。

艾菲爾老師指出，海王星掌管我們的靈感、欺騙、混亂，這次逆行的力量，在5月中就已開始醞釀，你可能會無法放下心中牽掛的人事物，同時開始思考付出是否值得。而海王星逆行是一種集體潛意識的現象，例如國外偶發的槍擊事件，所凝聚出來的集體恐怖、悲傷、仇恨與敵對，正是海王星逆行的現象之一，彷彿大家都被恐怖行為所催眠。在驚惶中，人們不是急著尋找可團結與聯盟的朋友，而是更快確立誰是敵對。這種因為害怕及憤怒而形成的恐懼心理，有如迷霧困住人類的理智，久而久之恐怕會掏空心靈。

而海王星逆行另一個現象是「以假為真」，艾菲爾老師表示，「你越害怕的事情就越容易成真，猶如每一個人都做了一場惡夢，而惡夢中的巨獸，就是我們已腐敗和扭曲的心靈。所以很多網路上若有似無的消息，請記得多加查證。」另外，近期與受害者有關的族群，包括弱勢族群或默默貢獻而不求回報的人，都會在這個時刻重新被看見。

藉此機會，我們也可以回頭檢視自己，是不是有什麼地方做錯或走偏，並且思考自己長久以來的付出是不是值得，或有無需要調整的地方。而在面對夢想的同時，你會有許多不切實際的想像和期待，可能會沉迷於某一件事，像是迷上某一部連續劇、開始玩線上游戲等，也因為你的態度不積極，所以很多事情容易白忙一場，到最後依舊是一無所獲。

艾菲爾老師建議，在海王星逆行的期間，要注意時間上的分配，為自己制定明確的計畫，才不會在海王星逆行期間白忙一場。海逆期間，越是擔心害怕的事，越是需要勇敢面對，若是發現自己無法樂觀起來，記得找樂觀的朋友聊聊，打破集體恐慌的潛意識心魔，別​​害怕走錯路，更不要害怕表達自我，只要你堅定信念，一步步的向前走，必定能平安渡過海王星逆行的迷霧！