全球最大快遞公司之一聯邦快遞（FedEx Corp）上季營收獲利均優於市場預期，但受制於招聘人力的困難，該公司本財年獲利展望不如華爾街預期，受此打擊，周四聯邦快遞盤後股價下挫逾4%，報290.35美元。

聯邦快遞創始人兼執行長Fred Smith在法說會上表示，因無法找到足夠的人力，這家美國快遞公司的營運將受到阻礙。

聯邦快遞財務長Mike Lenz表示，因勞動力普遍短缺，聯邦快遞正受到「工資上揚而生產力下降」的衝擊，尤其是在當前2022財年的第一季，而這也反映在公司全年的整體展望中。

聯邦快遞預計2022財年經調整後每股盈餘介於18.90～19.90美元，不及分析師預測均值20.37美元。

根據產業研究公司Convey Inc的數據，聯邦快遞在準時交付方面的表現落後優比速（UPS）和美國郵政服務公司。

聯邦快遞營運長Raj Subramaniam表示，招聘人力的困難導致最近的服務水準未能達到我們自己的高度期望。

該公司最近已經暫停運送約1,400名客戶的包裹，以緩解其物流網路的壓力。

財務長Mike Lenz表示，該公司將開始為年底的節日旺季做準備，預料勞動力短缺的情況可望在未來兩三個月有所改善。

聯邦快遞公布2021財年第四季（截至5月31日）營收年增30%，為226億美元，優於分析師預估的215億美元。經調整後淨利較前一年同期大幅成長1倍，達到13.6億美元，相當於每股盈餘5.01美元，優於分析員預估的4.99美元。

自2020年3月1日美國即將實施防疫封鎖措以來，截至周四一般交易時段收盤，聯邦快遞股價已上漲約150%。