白宮與參議院達成基建協議，隔夜美股全面收漲，其中標普500、那斯達克指數雙創新高。權王、航海及鋼鐵股齊心拱高，今日台股開高走高，開漲63.11點，報17471.01點，盤中即取17500，觸及17597.33點最高，終場上漲95.03點或0.55%，收17502.99點，成交量4762.62億元。本周上漲184.45點或1.07%，周K連6紅。

今日外資(不含外資自營商)買超87.9658億元，投信買超9.7295億元，自營商買超37.6292億元，三大法人買超135.32億元。其中，外資連3日買超，合計236億元；本周來累計賣超203.31億元，本月來累計賣超625.16億元，今年來累計賣超4081.98億元。

盤面上，權值股多半虎頭蛇尾，傳產尤吸睛，電子零星表現。晶圓雙雄ADR均收漲，台積電(2330)開漲至598元最高，惟多頭力道不足，終場小漲0.17%、收591元；聯電(2303)開高53.8元，終場翻黑收跌0.19%、報52.9元。鴻海(2317)收平盤價113元；聯發科(2454)收跌0.22%、報927元。大立光(3008)相對有撐，收漲4.22%、報3085元；外資看好玉晶光(3406)營運，其大漲7.69%、收588元。金融雙雄國泰金(2882)小漲0.93%、收54.3元；富邦金(2881)收漲1.39%、報72.9元。觀察類股走勢，航運股顯然為今日多頭指標，收漲4.96%。其中，新興(2605)、榮運(2607)、志信(2611)、中航(2612)、中櫃(2613)、萬海(2615)及台驊投控(2636)強勢攻頂。長榮(2603)、陽明(2609)分別收漲5.26%、1.34%。此外，網購需求暢旺，多檔營運吞補丸，宅配通(2642)今年EPS挑戰3元，帶動股價收漲7.48%；東森(2614)收漲6.69%；富邦煤(8454)收漲約5%。美國總統拜登點頭1.2兆美元基建計畫，買盤「打鐵趁熱」，鋼鐵股順勢走強，收漲0.51%。其中，聚亨(2022)、志聯(2024)、彰源(2030)、新鋼(2032)、佳大(2033)及允強(2034)高掛漲停；春源(2010)盤中觸及漲停價27元，收漲4.68%。玻璃股由台玻(1802)收漲逾4%領漲，類股收漲3.63%。另值得注意，Nike財報優於預期，盤後大漲14%，台系供應鏈沾光，外資喊買儒鴻(1476)、聚陽(1477)，股價則是兩樣情，儒鴻收漲逾4%，聚陽收跌0.92%。製鞋業景氣升溫，豐泰(9910)Q2獲利看俏，收漲8.3%。Win 11升級硬體，模組廠南亞科(2408)、十銓(4967)受惠，分別收漲3.09%、4.57%。

電子回溫，資金占比43.49%；航運資金占比32.01%居次；半導體資金占比20.19%，排名第三。籌碼面部分，土洋法人今步伐一致，三大法人買超135.32億元。後市須持續留意美股走勢，我國本土疫情發展，及投信、集團作帳動向。