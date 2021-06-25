鴻海(2317)倡議推動的MIH聯盟今（25）日以「MIH Consortium」名稱正式成立，7月起以獨立組織運作，目標以財團法人的組織框架、營運模式、發展願景，創建促進移動產業全面合作的開放式電動車（EV）生態系統，創造移動產業加速創新和開拓商機的契機。

創始會員鴻海董事長劉揚偉在開場致詞時，對MIH聯盟許下3點承諾，包括MIH將開放、中立、獨立自主於鴻海外，並在6個月內建立更多元、更開放的董事會。鴻海未來將充分運用MIH設計及標準，擇優MIH零組件和解決方案。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，未來除將協助推動鴻海上述3點承諾，並將廣邀聯盟成員組成技術、諮詢2個專家委員會，並依成員個別需求組成不同的工作小組，督導日常營運並促進成員參與。

鄭顯聰說明，技術專家委員會聚焦透過工作小組及興趣小組，來實踐電動車技術發展，聯盟行政、流程或組織政策則由諮詢專家委員會及MIH辦公室負責，前者主要向MIH辦公室提供戰略建議。

鄭顯聰表示，技術及諮詢專家委員會均由5～15名成員組成，MIH辦公室將各任命1名專家委員會負責人，2名或以上成員由各專家委員會負責人任命，2名或以上成員則由其他Contributor Members投票選舉產生。

鄭顯聰表示，MIH工作小組的目標主要專注下一代移動解決方案，為推動創新提供關鍵要素，做到可持續性的發展。合作無間是聯盟的核心競爭力，目前重點是定義關鍵技術、開發參考設計和標準，為所有成員互通有無，進而降低進入門檻、加速創新並縮短開發周期。

MIH技術長魏國章認為，開源（Open source）可刺激硬體和軟體平台創新、縮短開發時間，並為充滿活力的市場提供基礎，MIH要建立一個開放生態系統，顛覆電動車的開發模式，讓所有成員參與並取得成功。

趨勢科技核心技術執行副總裁兼首席資訊長鄭奕立表示，公司自6年前開始建立網路安全團隊，為業界夥伴提供聯網汽車解決方案。聯網汽車的安全性，可預見將是未來的關鍵問題之一，趨勢科技是執行安全設計的最佳合作夥伴。

MIH目標優化電動車開發周期從4年加快到2年，並降低至少3分之1的開發成本，大幅降低開發進入門檻。MIH Consortium後續將陸續提供更多聯盟及會員的權益和服務資訊，協助成員理解未來發展願景、創造業務出海口機會。