葉家妤劇中被潛規則。（民視提供）

葉家妤（左）與胡鴻達對戲。（民視提供）

葉家妤劇中被潛規則。（民視提供）

葉家妤劇中被潛規則。（民視提供）

葉家妤劇中被吃豆腐。（民視提供）

葉家妤劇中被吃豆腐。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，收視率也開出5.1高收視，站穩全國第一，網路討論度也推爆。今晚將播出身為經紀人兼助理的葉家妤，為了保住爸媽在西餐廳的表演，竟被西餐廳「豬哥」主任胡鴻達看上，邀約她去飯店喝咖啡，說是秀場的潛規則，也有不少觀眾看到預告留言「拜託采苓不要被吃掉」。

對收視率開紅盤，葉家妤感謝觀眾愛戴，女兒跟老公也有一起看首播，尤其女兒一句話「媽媽在電視上好漂亮」，讓她心花怒放。對劇情將跟Gino的愛戀，葉家妤爆料老公都會有小劇場，想到就要問她「妳是誰的」，增加不少夫妻間的情趣。

葉家妤表示，出道以來沒遇過被霸凌或被吃豆腐，回想拍攝那天，她在劇中要反抗胡鴻達，所以在飯店房間內跟著對方你追我跑，甚至拿枕頭要打他，一開始還非常有力氣，而且使出全力狂K他，但拍了一天下來，她雙手頻頻發抖，「第一次打人打得好累」。

飾演西餐廳主任麥可的胡鴻達，演出受親友好評，還有人說他福利很好，「是不是有給編劇紅包」，他笑說大家都說他吃豆腐很開心，但在戲裡是被K到骨子裡，看葉家妤瘦瘦小小的，沒想到力氣還真大，尤其被她跟Gino輪番狂k教訓，讓他體力耗盡，累到連拿便當雙手都在抖。