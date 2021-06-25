口罩夾鏈袋讓鄉親更健康、衛生，相當受到歡迎。（李金生攝）

陳澤林告訴自己，未來有更多能力時，要擴大關懷中低收入戶和弱勢團體。（李金生攝）

因為念國小的孫子買不到口罩，台商陳澤林今年5月索性在金門開起當地第1家口罩工廠，目前每天可生產5萬片醫療級口罩，物美價廉獲得鄉親歡迎。這位朋友口中不務正業的建商今天再加碼送出1萬個口罩夾鏈袋，感謝大家的支持和鼓勵。

老家在台北市，原本在大陸開設機械工廠的台商陳澤林，因為小三通往來兩岸愛上金門，7年前選擇來金門開設建設公司，空閒兼種菜養生。去年，新冠肺炎來襲，讓本來在上海浦東念小學的孫子回不去，只好轉學進入當地中正國小，在疫情嚴峻出現口罩荒時，一直排隊買不到口罩可用，讓他心生乾脆自己開一家口罩工廠的念頭。

去年8月，陳澤林申請開設口罩工廠，一直到5月中旬才拿到衛福部生產執照，目前有2條生產線，每日可生產醫療級口罩5萬片，其中2.5萬片優先提供本地鄉親購買，另一半則銷往台灣各地。

陳澤林強調，口罩工廠是良心事業，「不一定要做最大，但一定要做最好的」，自家生產的口罩來自沒有疫情的金門，戴起來服貼舒適，也讓人感覺比較放心，受到歡迎賣得很好，但不一定要賺太多。

今天，陳澤林再加碼準備1萬個口罩夾鏈袋，放在縣議會對面的口罩訂購取貨站，送給鄉親免費使用，「1個人可以拿2個，有需要多拿也無妨」讓大家在炎炎夏日，口罩可以戴得更衛生、健康，也希望未來自己有更多能力時，擴大關懷中低收入戶和弱勢團體。

陳澤林說，目前自家口罩走向多樣化和客製化，縣府、航空站、社區、公司行號和民代陸續訂製，只要衛福部新執照發下來，又有2條兒童用口罩可以上線，讓消費大眾未來有更多選擇。