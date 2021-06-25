官田區農會17-18粒6公斤裝芒果。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

玉井蒸熱廠天天滿載。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

時序進入芒果採收期，今年3至5月受乾旱影響，台南市芒果小果比例較往年多，但品質更好，為避免新冠肺炎疫情影響果產銷，台南市府表示，已啟動多項產銷措施，加強媒合國營企業及私人企業團購、南科園區訂購小果禮盒，目前訂購量已近萬箱。

台南市農業局長謝耀清指出，今年年台南市改良種芒果種植面積6893公頃，產量預估為9萬1600公噸，較去年增加約2成，主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等地區。今年3至5月受乾旱影響，小果比例較往年多，但口感、香氣及品質皆優於往年，喜愛芒果的消費者不要錯過。

謝耀清說，為了穩定台南芒果產銷，農業局與農委會共同啟動一系列產銷措施，例如藉由媒合國營事業、南科園區及各大企業踴躍訂購小果禮盒，目前訂購量已近萬箱。農業局並持續加強網路行銷與電商平台推出促銷方案，鼓勵民眾踴躍採購當季芒果。

農業局表示，玉井蒸熱廠已於5月20日啟動首批芒果蒸熱作業，截止6月24日止，蒸熱場天天滿載，6月21日至6月24日止蒸熱量多達70公噸，目前蒸熱量累計已達467公噸，其中以韓國278公噸蒸熱量最多，其次為日本189公噸，預計下周至少還有50噸外銷量。

台南市長黃偉哲表示，市府除媒合國營、私人企業購買，增加線上及網路行銷，並持續拓展外銷市場，以維穩芒果產銷，請農民放心。

台南市山上果菜生產合作社理事主席溫水泳說，目前芒果持續外銷香港、新加坡，外銷作業正常。

謝耀清指出，農業局輔導轄內官田、南化、玉井、楠西、左鎮農會及山上果菜生產合作社場推出芒果小果禮盒，價格實惠，送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購向各農會訂購。